Evetts over Sherrock: ‘Verdiend om geschiedenis te schrijven’

WK darts LIVE | Meulenkamp mag direct aan de bak in middagses­sie

13:10 Dag zes van het WK darts in het Alexandra Palace in Londen is aangebroken. In de avondsessie zien we Benito van de Pas aan het werk, maar vanmiddag mag Ron Meulenkamp het spits afbijten. Kan hij bij zijn vierde WK-deelname voor de tweede keer de tweede ronde halen? Mis hier niets! Programma Eerste ronde (best of five) Ron Meulenkamp - Ben Robb Mickey Mansell - Seigo Asada Harry Ward - Madars Razma Tweede ronde (best of five) Stephen Bunting - Jose Justicia