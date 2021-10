Excuses volstaan niet voor voetbalsters in seksschandaal: ‘Hij is een roofdier’

Ook schandaal in VenezuelaDe Amerikaanse ex-voetbalster Meleana Shim, die samen met een voormalige teamgenote voetbalcoach Paul Riley beschuldigt van seksueel misbruik, beschuldigt nu ook haar club Portland Thorns ervan haar te hebben gedwongen om te zwijgen. Dat deed ze vandaag kort nadat de club haar excuses had aangeboden.

Vorige week beschuldigden Meleana Shim en Sinead Farrelly hun voormalige coach Paul Riley, ondertussen 58, van seksueel misbruik. Hij werd in 2015 al ontslagen bij de Portland Thorns. ,,Het is een roofdier. Hij heeft ons seksueel misbruikt en onze carrières afgenomen”, zei Shim op tv-zender NBC. ,,Vanaf dan hield niet alleen Paul me in een greep, maar ook de club. Ze legden mij het zwijgen op over meerdere onderwerpen, waaronder met name mijn seksualiteit, en ik voelde me er heel erg ongemakkelijk bij.”



De speelsters kregen al steun van Alex Morgan en Megan Rapinoe, de tweede vedettes van het Amerikaanse vrouwenvoetbal.

Volledig scherm Paul Riley. © AFP

Riley trok na zijn ontslag in Portland naar North Carolina Courage, maar werd daar vorige week ook ontslagen. Hij doet alle beschuldigingen af als “volledig onwaar”. Hij claimt dat hij “nooit seksuele relaties heeft gehad met spelers en ook nooit avances gemaakt heeft”, luidt het bij The Athletic.

Vrijdag opende de FIFA een onderzoek. De voorzitster van de Amerikaanse vrouwenvoetbalcompetitie (NWSL) stapte al op. Maandag bood Merritt Paulson, eigenaar van de Portland Thorns, zijn excuses aan bij beide speelsters. ,,We hadden meer kunnen doen. Ik betreur ten zeerste onze rol in wat duidelijk een systemisch falen is in het professionele vrouwenvoetbal”, klonk het.

Volledig scherm Alex Morgan. © AFP

Voetbalsters Venezuela beschuldigen oud-bondscoach van misbruik

Een groep van 24 topvoetbalsters uit Venezuela beschuldigt oud-bondscoach Kenneth Zseremeta van grensoverschrijdend gedrag. De 55-jarige trainer uit Panama werkte tussen 2008 en 2017 bij de nationale voetbalbond van Venezuela, waar hij diverse jeugdelftallen onder zijn hoede had. Volgens de voetbalsters maakte hij zich schuldig aan fysiek en mentaal misbruik.

De 24 speelsters deelden een gezamenlijke verklaring via sociale media. Een van hen is Deyna Castellanos, de 22-jarige aanvalster van de Spaanse topclub Atlético Madrid die in 2017 door de FIFA bij de drie beste voetbalsters van het jaar werd geschaard. Lieke Martens werd toen gekozen tot de nummer 1.

“Afgelopen jaar heeft een van onze teamgenoten ons verteld dat ze sinds haar veertiende seksueel is misbruikt door de coach”, staat in de verklaring. ,,We hebben besloten om de stilte te doorbreken, om te voorkomen dat deze coach meer slachtoffers creëert met fysiek, psychologisch en seksueel misbruik en intimidatie.”

Zseremeta heeft vooralsnog niet gereageerd op de beschuldigingen. Hij werkte na zijn vertrek uit Venezuela als bondscoach van de vrouwen van de Dominicaanse Republiek en Panama. De Venezolaanse voetbalsters roepen onder meer de mondiale federatie FIFA en de nationale bonden op om Zseremeta te weren uit het vrouwenvoetbal.

De afgelopen dagen kwamen oud-voetbalsters uit de Verenigde Staten en Australië ook al naar buiten met verhalen over seksueel misbruik en intimidatie. Onthullingen van de Amerikaanse speelsters Sinead Farrelly en Meleana Shim over de Engelse coach Paul Riley leidden tot diens ontslag bij North Carolina Courage. Als gevolg van de affaire gingen afgelopen weekeinde de wedstrijden in de hoogste Amerikaanse vrouwencompetitie, de NWSL, niet door. Voorzitter Lisa Baird van de NWSL stapte op nadat was uitgelekt dat ze signalen van grensoverschrijdend gedrag van Riley zou hebben genegeerd.

De Australische voetbalbond doet onderzoek naar aanleiding van getuigenissen van voormalig speelsters van de nationale ploeg over seksuele intimidatie. Lisa De Vanna, goed voor 150 interlands, verklaarde dat ze in het begin van haar carrière regelmatig te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ook een andere oud-voetbalster, Rhali Dobson, vertelde dat ze zich als tiener geïntimideerd had gevoeld.

