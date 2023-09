Explosieve groei aantal meldingen seksueel wangedrag in de sport: ‘Groeiend besef dat sommige zaken echt niet oké zijn’

Reportage Annemiek van Vleuten bij laatste wedstrijd juichend over de streep, als laatste: ‘Ik voel me zo'n geluksvo­gel’

Het vrouwenpeloton rijdt vanaf nu verder zonder Annemiek van Vleuten (40). De Simac Ladies Tour was haar afscheidstournee. Voor de verandering kwam ze in Arnhem eens als laatste over de streep. Juichend en onder luid applaus.