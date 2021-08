FC Eindhoven met snel herstelde Bertrams op bezoek bij ‘misschien wel titelkandidaat nummer één’

De vuurdoop van Penders in Eindhoven was er een om niet snel te vergeten. Zijn ploeg kwam vorige week tegen FC Volendam in blessuretijd langszij (2-2). ,,Het publiek genoot en dat is een plus. Voor rust hadden we wat ongeluk, zo stonden we met een man minder bij de 0-1, maar na de pauze werd dat gecompenseerd. We hebben uiteindelijk een punt gewonnen, tegen een titelkandidaat.” En nu dus naar Emmen. ,,Op basis van de spelersgroep is FC Emmen op dit moment misschien wel titelkandidaat nummer één.”