FC Eindhoven mogelijk zonder spits Jort van der Sande naar Oss: ‘Een heel pittige uitwedstrijd’

Kapstokspits Van der Sande is cijfermatig bezig aan zijn beste seizoen (tien goals, vier assists). ,,Maar mocht hij niet kunnen spelen, dan zijn er andere jongens die het ook goed kunnen invullen”, aldus Penders.

Meest logisch alternatief in punt van de aanval lijkt Charles-Andreas Brym (en dan bijvoorbeeld Barnabás Rácz op de vleugel). Ook Dave de Meij is een optie centraal in de voorhoede. ,,Ik heb drie spitsen met andere kenmerken. Dat is fijn voor een trainer, want je kunt dan variëren. Alleen als Van der Sande er niet is, betekent dat ook dat je een ander type gaat krijgen, wat niet per definitie iets ergs is.”

Gecharmeerd

Van der Sande kwam in 2019 naar Eindhoven en zijn contract loopt na dit seizoen af. De technische leiding van FCE meldt op korte termijn met de sterke aanvaller in gesprek te gaan over diens toekomst. Penders hoopt dat Van der Sande behouden blijft voor de club: ,,Ik ben gecharmeerd van Jort.”

Toevallig was Van der Sande tijdens de vorige ontmoeting in het Frans Heesen Stadion de matchwinner (0-1 op 13 november 2020). Eerder dit seizoen scoorde hij ook tegen TOP, in het gewonnen thuisduel (2-1).

Na de winter is de Osse equipe beter gaan draaien, met in de huidige periode twaalf punten uit zes competitieduels. ,,Het is een heel pittige uitwedstrijd”, stelt Penders, die nummer twaalf vaak heeft zien spelen. ,,Het is een stugge ploeg, goed georganiseerd en met de nodige fysiek en snelheid. Voor ons is de uitdaging om stabieler te presteren in uitduels. Het elftal is sowieso stabieler dan in de eerste seizoenshelft.”

FC Eindhoven won maandag in eigen huis van medesubtopper Excelsior (4-1) en steeg naar plaats vijf op de ranglijst. In Oss keert Maarten Peijnenburg terug van een schorsing, waardoor Penders achterin flink wat smaken heeft: ,,We hebben meer dan elf basisspelers en hebben ze allemaal hartstikke hard nodig.”

TOP Oss - FC Eindhoven Vanavond, 20.00 uur

Frans Heesen Stadion, Oss Scheidsrechter: Van der Eijk Blessures: Huybers, Van den Bos. Twijfelgeval: Van der Sande FC Eindhoven: Bertrams; Vermeulen, Seedorf, Peijnenburg, Amevor, Dahlhaus; Verreth, De Keersmaecker; Rácz, Brym, Sleegers Laatste onderlinge duel: 9 oktober 2021, FC Eindhoven - TOP Oss 2-1. Bijzonderheden: FC Eindhoven staat met nog drie duels te spelen tweede in de periodestand. Wel is er een behoorlijk gat met koploper FC Emmen, dat vier verliespunten minder heeft.