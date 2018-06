FC Eindhoven Zaalvoetbal heeft selectie rond: doelman Kuijk gaat concurrentie aan met Grimmelius

Kuijk moet in Eindhoven de concurrentie aangaan met clubicoon Pieter Grimmelius, van wie zijn status tot dusver onaantastbaar was. ,,Het is een bewuste keuze”, aldus directeur Anil Badloe. ,,Wij willen er van overtuigd zijn dat we de beste keeper van Nederland in de goal hebben staan. Pieter en Manuel mogen onderling uitmaken wie dat op welk moment is. Voor mij zijn ze de onbetwiste nummers één en twee van Nederland. Voor de buitenstaander lijkt het misschien overbodig. maar we hebben ervaren dat het geen overbodige luxe is om twee topkeepers te hebben.”