FC Emmen gaat samenwerken met gevangenissen

GP van Abu Dhabi Verstappen tweede in tweede training, Bottas de snelste

16:12 Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training van de GP van Abu Dhabi Mercedes-coureur Valtteri Bottas voor zich moeten dulden. Bottas (1.37,236) was 0,044 seconde sneller dan Verstappen, die in de middag nog de snelste was bij de eerste vrije training.