Fed Cup net als Davis Cup flink op de schop

Australië en Frankrijk, die in november in Perth in de finale staan van de oude variant van de Fed Cup, zijn al zeker van deelname aan de Finals. Hongarije krijgt als gastland ook een ticket en er wordt een wildcard uitgedeeld. De andere acht startplekken worden vergeven via play-offs. Zestien landen strijden daarvoor, in een thuis- en uitduel in februari.