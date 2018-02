Fed Cup-team na verlies Hogenkamp met 2-0 achter

Zoet houdt PSV op de been als het piept en kraakt

10 februari Met een stalen gezicht zei Jeroen Zoet zaterdagavond na de winst op Sparta (1-2) dat hij vrijdagavond al Carnaval had gevierd. ,,Ik had gehoord dat de trainer gisteren zei dat we het niet mochten vieren als we vanavond niet zouden winnen. Nee, geintje natuurlijk", zei hij gevat voor de camera van Omroep Brabant.