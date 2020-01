Federer aan vooravond 21ste Australian Open: ‘Verwachtingen zijn niet hoog’

Willy van de Kerkhof: ‘PSV wordt dit seizoen gewoon nog kampioen’

12:15 PSV-icoon Willy van de Kerkhof denkt dat PSV gewoon nog kampioen wordt in dit seizoen. Hij is ervan overtuigd dat de concurrenten nog een inzinking kunnen krijgen en dat het bij PSV beter gaat lopen dan voor de eerste seizoenshelft. Dat heeft de 68-jarige oud-middenvelder in de nacht van vrijdag op zaterdag gezegd in het radio-programma ‘Brabantse nachten zijn lang’ van Omroep Brabant.