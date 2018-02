Federer bedankt publiek na 'droomweek' in Rotterdam

Roger Federer (36) was vanmiddag na afloop van zijn toernooizege op het ABN AMRO World Tennis Tournament lovend over het publiek in Rotterdam Ahoy. ,,Het doel was de halve finale halen, maar wat een toernooi. Geweldig. Dit was een droomweek. Dank voor het warme welkom, de geweldige ambiance en ik ga deze week nooit meer vergeten. Dankjewel.’’