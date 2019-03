Federer bereikt halve finales in Miami

Quiz Topper Quiz: Wie scoorden tijdens de laatste zeven edities van Ajax - PSV?

28 maart Het aftellen naar de topper tussen Ajax en PSV is begonnen. Lukt het Ajax zondag in de eigen Johan Cruijff Arena om de titelstrijd nieuw leven in te blazen of neemt PSV een voorschot op het kampioenschap? Tijdens de laatste zeven edities van het duel vielen in totaal negentien doelpunten. Weet jij nog wie de makers waren? Test je kennis in deze quiz!