Federer brengt liever tijd door met gezin en meldt zich af voor ATP-Cup

De ATP-Cup is een nieuw evenement op de kalender. Het is een landentoernooi dat in Australië wordt gehouden van 3 tot en met 12 januari en dient als voorbereiding op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi. Het prijzengeld bedraagt 13,5 miljoen euro.

Federer had zijn deelname al lang geleden bevestigd, maar toen hij zich vorige maand inschreef, had hij al bedenkingen. ,,Het betekende minder tijd thuis bij het gezin en een zeer intensieve start van het jaar. Ik heb hier veel discussie over gevoerd met de familie en mijn team en ben tot de conclusie gekomen dat het toch beter is om de ATP-Cup over te slaan."