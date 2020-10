Federer feliciteert Nadal: ‘Dertien keer winnen in Parijs is een van de grootste sportprestaties ooit’

,,Ik heb altijd enorm veel bewondering en respect gehad voor mijn vriend Rafa”’, postte Federer vanavond op Twitter. ,,We hebben elkaar met ons spel tot grote hoogten gestuwd. Daarom is het voor mij een enorme eer hem te feliciteren met zijn twintigste overwinning in een Grand Slsam-toernooi. Het is vooral speciaal omdat hij dat doet met zijn dertiende zege in Parijs. Een ongelooflijk aantal, een van de grootste sportprestaties aller tijden. Ik feliciteer ook zijn team, want niemand kan dit alleen. Ik hoop dat deze 20ste vooral een nieuwe stap is voor de vervolgreis van ons beiden. Heel knap gedaan, Rafa! Jij verdient dit.”

Federer en Nadal stonden vier keer in de finale tegenover elkaar in Parijs; in 2006, 2007, 2008 en 2011. Telkens was Nadal de sterkste. Federer won Roland Garros alleen in 2009, destijds ten koste van Robin Söderling. Die Zweed won toen eerder in het toernooi van Nadal.



De 39-jarige Federer miste onlangs vanwege een knieblessure de US Open en ontbrak ook op Roland Garros. Toch hoopt hij snel weer de strijd met Nadal te kunnen aangaan. Nadal liet zondag in de finale Novak Djokovic met 6-0 6-2 7-5 kansloos. Hij bleef het hele toernooi zonder setverlies. Djokovic staat op zeventien grandslamtitels.