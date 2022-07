Federer hoopt nog één keer op Centre Court Wimbledon te spelen

Marianne Vos boekt 31ste dagsucces in Giro, tweede profzege Tim van Dijke van Jum­bo-Vis­ma

Marianne Vos heeft de tweede etappe van de Giro Donne gewonnen. Het was een vlakke rit op Sardinië van Cala Gonone naar Olbia over 113 kilometer. De ervaren renster van Jumbo-Visma versloeg in de massasprint de Nederlandse Charlotte Kool (DSM) en de Italiaanse wereldkampioene Elisa Balsamo.

