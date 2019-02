Federer in drie sets voorbij Kohlschreiber in Dubai

AMATEURVOETBAL In 5E kan de nummer zes een week later zomaar koploper zijn: ‘Kampioen­schap wordt op laatste speeldag beslist’

15:05 Het is ongekend spannend in de top van de vijfde klasse E. Het verschil tussen de koploper en de nummer zes is na veertien wedstrijden slechts één punt. ,,Toch was het wel te verwachten", vertelt SPV-trainer Mario Plugers. ,,Een vijftal ploegen is heel erg aan elkaar gewaagd.”