Federer in tranen tijdens interview over verongelukte coach

VideoIn een exclusief interview bij CNN is Roger Federer vandaag in tranen uitgebarsten. De Zwitserse tennisicoon werd emotioneel toen het ging over zijn Australische oud-coach Peter Carter, die op 37-jarige leeftijd in 2002 verongelukte bij een auto-ongeluk tijdens zijn huwelijksreis.