Federer meldt zich nu al op centercourt Australian Open

De Australian Open gaat pas over tien dagen van start, maar toch heeft Roger Federer zich al gemeld in de Rod Laver Arena, het centercourt van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De zesvoudig winnaar van het toernooi werkte vrijdag zijn eerste training af in Melbourne, samen met de Oekraïner Sergei Stachovski.