Federer moet hoofd buigen voor Tsitsipas en loopt finaleplaats mis

Tsitsipas had in de openingsgame ongetwijfeld niet verwacht dat hij niet veel later op een 4-1 voorsprong zou staan. De Griek had het lastig en wist met veel pijn en moeite een breakpoint weg te werken. Een game later deed de talentvolle Tsitsipas iets wat de ervaren Federer niet lukte: een breakpoint verzilveren. Dat bleek achteraf het kantelpunt in de eerste set te zijn, al kreeg Federer bij een 4-2 stand drie breekkansen op rij om iets terug te doen en had Tsitsipas de grootste moeite om bij 5-3 de set uit te serveren. Uiteindelijk was het op zijn zevende setpunt raak.



In de tweede set was het lang stuivertje wisselen. Eerst leverde Federer zijn service in, daarna repareerde hij de schade en vervolgens kwam Tsitsipas weer op voorsprong. Tsitsipas wisselde flamboyante slagen met zijn backhand af met harde winners en mocht bij een 5-4 stand serveren voor de winst. Net als in de eerste set ging het niet vanzelf en moest hij eerst twee breekkansen wegwerken om uiteindelijk met een ace de zege binnen te slepen.



In de finale wacht voor Tsitsipas zondagmiddag een ontmoeting met Dominic Thiem of Alexander Zverev. Zij komen later vanavond in actie.