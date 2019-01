Federer na prachtig gevecht onttroond door 20-jarige Tsitsipas

Door Rik Spekenbrink



Federer zei na hun eerste vriendschappelijke partij, tijdens de Hopman Cup, dat hij veel had geleerd over het spel van de talentvolle Griek (20). Maar dat bleek andersom ook het geval. Tsitsipas bestreed Federer, zijn grote idool, met eigen middelen. Aanvallend, stijlvol en gedecideerd. De Zwitser, die de laatste twee edities in Melbourne won, had niet zijn allerbeste tennisdag. Maar, zoals altijd in het tennis, werd dat ook afgedwongen door zijn tegenstander. Die sloeg de mooiste winners, was fit en mentaal niet te kraken.



De eerste twee sets verliepen merkwaardig. Tsitsipas kreeg direct twee tijdwaarschuwingen aan zijn broek, omdat hij te lang treuzelde bij het serveren. Federer had meteen in de openingsgame twee kansen om te breken, maar deed dat niet. Een hoop lovegames verder kwam het aan op de tiebreak. Daarin was Tsitsipas gevoelsmatig de dominantere speler, maar hij kon net niet doordrukken. Tot twee keer toe werd hij bovendien gehinderd door dwazen op de tribune, die hard ‘uit’ riepen bij ballen die dat helemaal niet waren. Juist ook op het vierde setpunt van Federer gebeurde dat. Tsitsipas werd daar benadeeld, maar de scheidsrechter kon kennelijk weinig doen.



De tweede set viel wel zijn kant op, terwijl Federer veel sterker was geweest. Acht breekpunten creëerde hij voor zichzelf, waarvan vier setpunten, maar steeds liet hij Tsitsipas ontsnappen. Onder meer door een stel merkwaardige missers op zijn forehand. Het leek soms alsof Federer met het racket van iemand anders speelde. Zelf gaf hij echter geen breekkans weg. Maar in de tiebreak was Tsitsipas ineens veel sterker. Allebei een set ‘gestolen’ derhalve: 1-1.



Federer, die toch al niet helemaal zichzelf was, ging nog meer fouten maken in de derde set en betaalde daarvoor de rekening toen hij op 5-6 gebroken werd. De vele luidruchtige Grieken op Melbourne Park, buiten de Rod Laver Arena, waren dronken van geluk. De mensen mét een kaartje, waren veelal op de hand van de 20-voudig grand slam-winnaar en gingen in de vierde set achter Federer staan.



Het hielp, iets. Federer, zesvoudig winnaar van de Australian Open, liep weer wat soepeler door zijn servicebeurten heen. Maar Tsitsipas had ook totaal geen last van het feit dat dit zijn eerste echte grote partij was op een grand slam. Weer kwam het aan op een tiebreak, nadat beiden geen kansen kregen om die te voorkomen. Op 5-5 corrigeerde een lijnrechter zichzelf, terecht naar bleek, en kwam Tsitsipas op matchpoint. Alsof hij iedere dag de kans krijgt om de beste tennisser ooit te verslaan, sloeg hij direct toe.