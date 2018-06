Federer naar halve finale in Stuttgart

Federer had in beide games aan één break genoeg om de wedstrijd naar zich toe te trekken. De 36-jarige Zwitser kreeg bovendien pas in zijn allerlaatste game tegen de Argentijnse nummer 75 van de wereld een breakpoint tegen. Dat werkte hij weg en vervolgens serveerde hij de wedstrijd uit.



In de halve finale treft Federer de winnaar van de partij tussen de als vierde geplaatste Australiër Nick Kyrgios en de als achtste geplaatste Spanjaard Feliciano Lopez. De Spanjaard was vorig jaar finalist in Suttgart.