Federer naar halve finales Dubai na moeizame zege op Fucsovics

De eerste set ging tot 5-5 gelijk op, toen de wedstrijd enkele minuten werd onderbroken vanwege een pittige regenbui. Eenmaal terug op de baan leek Federer even in de problemen te komen op zijn service. Maar na een 0-30 achterstand wist de 37-jarige Zwitser de game alsnog naar zich toe te trekken. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin overleefde Federer twee setpoints en pakte de set.



Dat leek de nekslag te zijn voor de 27-jarige Fucsovics, die in de tweede set zijn servicegame direct inleverde. Maar de Hongaar brak terug en kreeg op een 4-3 zelfs een breakpoint om een comfortabele voorsprong te nemen. Hij wist deze kans echter niet te verzilveren, waarop Federer de stand gelijktrok. Op 4-4 volgde een lange servicegame van Fucsovics, die zelfs enkele minuten onderbroken werd wegens nieuwe regenval. Federer brak de Hongaar vervolgens, hield zijn eigen servicegame en won de wedstrijd.

Federer, die het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten al zeven keer op zijn naam schreef, neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Kroaat Borna Coric en de Georgiër Nikoloz Basilashvili. Deze kwartfinale wordt vanavond gespeeld. De finale in Dubai is zaterdag.