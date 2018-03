Federer ontsnapt aan eerste nederlaag in 2018

Lennart Thy uitgeroepen tot 'man of the match' bij PSV-VVV

22:52 Hoewel Lennart Thy er niet bij was, is hij toch uitgeroepen tot 'man of the match' bij PSV-VVV. Hij was afwezig om iemands leven te redden en kreeg in het Philips Stadion in de 11e minuut een ovationeel applaus.