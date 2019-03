Federer stoot door naar finale masterstoernooi Miami

Statistieken PSV enige club met positieve balans tegen Ajax, maar in Amsterdam wint Ajax vaker

29 maart Zondagmiddag (16.45 uur) komt de titelstrijd tussen Ajax en PSV tot het toppunt in de Johan Cruijff Arena. De leukste weetjes in aanloop naar de kampioenskraker, in samenwerking met statistiekenbureau Gracenote.