Federer ten koste van Britse qualifier naar derde ronde

Dakar Rally blijft spannend na koningin­nen­rit, De Rooy moet etappezege inleveren

8:00 De strijd bij de trucks in de Dakar Rally is ook na de enerverende koninginnenrit van gisteren nog niet gestreden. Dmitry Sotnikov, de enige van de vier gestarte Kamaz-chauffeurs die de Dakar Rally nog niet eerder wist te winnen, sloeg in etappe acht een dubbelslag.