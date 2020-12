Federer twijfelt over Australian Open: ‘Had gehoopt dat ik in oktober 100 procent fit zou zijn’

,,Het wordt krap voor de Australian Open”, zei Federer (39), die het toernooi in Melbourne zes keer wist te winnen. ,,Ik had gehoopt dat ik in oktober 100 procent fit zou zijn, maar helaas was ik dat niet. En dat ben ik nog steeds niet. Ik zou verder willen zijn, maar ben alsnog tevreden met waar ik sta.”

Federer kwam door een knieblessure voor het laatst op de Australian Open van dit jaar in actie. De Zwitser verloor in de halve finales van Novak Djokovic. ,,De tweede knieoperatie was een enorme domper, maar in de afgelopen zes maanden is er gestaag vooruitgang geboekt”, aldus de nummer 5 van de wereld.