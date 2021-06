Federer verslaat Cilic voor plek in derde ronde Roland Garros

,,Ik ben erg blij met deze partij en dat ik hier voor enthousiaste fans kan spelen. Het is bijzonder om hier terug te zijn,” die de afgelopen vijf jaar alleen in 2019 (halve finale) van de partij was in Parijs. Maandagavond won hij al in een leeg stadion met 6-2, 6-4, 6-3 van Denis Istomin. ,,Ik kan nu uitrusten en me gaan opmaken voor de derde ronde. Ik maak me geen zorgen over mijn herstel, ik voel me goed.”



Federer trok met overtuigend spel de eerste set naar zich toe, maar in de tweede set daalde zijn niveau. Hij ging meermaals de discussie aan met de umpire, die de 20-voudig grandslamkampioen een waarschuwing gaf omdat hij te veel tijd nam tussen de punten door. Daar was Federer, als achtste geplaatst, niet van gediend. ,,Ik denk dat het een misverstand was tussen ons, want ik was me van geen kwaad bewust.”