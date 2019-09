Federer zet Europa weer op voorsprong na kraker tegen Kyrgios

Eerder op de dag had Team Wereld de stand op 3-3 gelijkgetrokken dankzij een overwinning - eveneens in een zogenaamde match tiebreak - van John Isner op Alexander Zverev. Enfant terrible Kyrgios trok dat momentum door, door in een spannende openingsset aan het langste eind te trekken. In de tweede set gaven beide spelers weinig weg op eigen service, totdat Federer bij 5-5 door de opslag van de Australiër ging. In de tiebreak die de doorslag moest geven sloeg de Zwitser al gauw een gaatje, tot tevredenheid van het thuispubliek. Kyrgios kwam nog even terug, maar ging bij 9-7 dan toch zelf in de fout en verloor de wedstrijd.



De overwinning van Federer levert Team Europa twee punten op, waardoor het nu met 5-3 leidt. Later vandaag komt Rafael Nadal nog in actie tegen Milos Raonic en speelt diezelfde Nadal samen met Stefanos Tsitsipas in een dubbelpartij tegen Kyrgios en Jack Sock. Wie het eerst bij de 13 punten is, wint de derde editie van de Laver Cup.