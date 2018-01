Federer zonder centje pijn naar volgende ronde

Ook in zijn eerste twee partijen, tegen de Sloveen Aljaz Bedene en de Duitser Jan-Lennard Struff, stond Federer geen set af.



Tegen Gasquet kwam de als tweede geplaatste Federer nooit serieus in de problemen. In de tweede set ging het lang gelijk op. Bij een voorsprong van 6-5 plaatste de titelverdediger een belangrijke break waarmee de set direct binnen was. Gasquet richtte zich in de derde set nog wel op en kwam van een vrij uitzichtloze achterstand terug tot 4-4. Federer sloeg bij 5-4 op de service van Gasquet opnieuw toe.



Federer, die vorig jaar in Melbourne de Spanjaard Rafael Nadal in de finale versloeg, neemt het in de achtste finales op tegen Marton Fucsovics. De 25-jarige Hongaar is momenteel de nummer tachtig van de wereld.