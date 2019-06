Federer zonder problemen naar dertiende finale in Halle

Formule 2 De Vries slaat dubbelslag na spectacu­lai­re start in Frankrijk

18:16 Nyck de Vries heeft in stijl de macht gegrepen in het Formule 2-kampioenschap. Na een spectaculaire start greep de coureur van ART Grand Prix de leiding in de wedstrijd, die hij vervolgens niet meer uit handen gaf. De Vries neemt met de buit van 27 punten de koppositie in de rangschikking over van Nicholas Latifi, die niet verder kwam dan de vijfde plaats.