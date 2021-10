Feest als vanouds, maar wat als darts achter de muur verdwijnt? ‘Miljoen kijkers bij WK-finale haal je straks niet meer’

Door Rik Spekenbrink



Het handige van de meezinger Give it up van KC & The Sunshine Band is dat het refreintje met zo’n beetje elke willekeurige naam is in te vullen. Vincent van der Voort heeft de finaledag van de World Series of Darts Finals niet gehaald, maar zijn naam galmt in de vroege middag gewoon door AFAS Live. Als Niels Zonneveld het podium betreedt voor zijn kwartfinalepartij tegen de Pool Krzysztof Ratajski schakelen de dartsfans moeiteloos door: Nielsje Zonneveld, Zonneveld, Nielsje Zonneveld! Totdat de cameraman Rafael van der Vaart en zijn partner Estavana Polman spot en het publiek daar weer op inhaakt.