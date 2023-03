Feest in Eindhoven: handbalsters EHV zijn oppermachtig en ongeslagen kampioen

Toen Apollo in oktober met 22-25 werd verslagen, wisten de handbalsters van EHV: dit kan weleens ons seizoen worden. Die wedstrijd deed de Eindhovense hoop op een kampioenschap veranderen in geloof, vooral omdat Apollo jarenlang gold als de angstgegner waarvan maar niet kon worden gewonnen.

Ongeslagen kampioen

Zo ook Meagan Janssen, die zaterdag tegen MHV’81 weer belangrijk was. De cirkelspeelster, een vaste waarde ondertussen, leerde in de jeugd de harde wetten van het landelijke divisiehandbal. Ze leerde er ,,aangepakt te worden en aan te pakken”, waardoor de overstap naar de senioren meeviel. Dat ze dit seizoen ongeslagen bovenaan zouden eindigen had ze vooraf nooit gedacht, des te meer omdat de ploeg vorig seizoen niet meedeed om de prijzen.

Oudste handbalvereniging

EHV, de oudste handbalvereniging van Eindhoven, is geen grote club. De sportaccommodatie in Strijp wordt gedeeld met voetbalclub Brabantia en de korfballers van Rust Roest, en eigenlijk is alleen de kantine helemaal van de handballers en handbalsters. Om alles draaiende te houden, leunt EHV daarom sterk op vrijwilligers en de welwillendheid van betrokken familieleden. Een meerderheid van de damesselectie is ook jeugdtrainer bij de vereniging. Bij het organiseren van activiteiten, zoals het jaarlijkse jeugdkamp, de vrijwilligersavonden of pubquizzen, zijn vaak meerdere generaties van dezelfde families betrokken. Het kenmerkt het familiaire karakter dat EHV uitdraagt.