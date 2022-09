Felix Auger-Aliassime zet Team World op matchpoint met zege op Novak Djokovic

LIVE Nations League | Kroatië en Denemarken strijden om ticket voor Final Four

Naast Nederland - België zijn er vanavond nog zeven wedstrijden in de Nations League. Wales en Polen treffen elkaar in Cardiff om de derde plek in de poule van Oranje, terwijl Kroatië (10 punten, uit bij Oostenrijk) en Denemarken (9 punten, thuis tegen Frankrijk) in groep 1 nog strijden om een ticket voor de Final Four.

