Fem van Empel verhuist per 1 januari naar Jumbo-Visma

Komend weekend begint het crossseizoen voor Fem van Empel gewoon in het shirt van haar ploeg Pauwels-Sauzen Bingoal. Om vervolgens op 1 januari over te stappen naar Jumbo-Visma. ,,Ik ben heel blij met deze stap", laat Van Empel weten via de ploeg. “Het voelt als een beloning voor mijn harde werk in de afgelopen jaren. Toetreden tot een World Tour-ploeg is het hoogst haalbare voor een renner en die kans wordt me nu geboden. Ik heb er veel vertrouwen in dat ik hier de juiste begeleiding krijg om me verder te ontwikkelen.” Van Empel, afkomstig uit Sint-Michielsgestel, wil zich blijven ontwikkelen in de cross en het mountainbiken, maar ook koersen op de weg komt er nu dus bij.