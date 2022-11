Fenomenale Michael van Gerwen komt negendarter te boven en bereikt kwartfinales Grand Slam: ‘Hier doe je het voor’

In het vervolg van de partij bleven beide darters de triples makkelijk vinden. Tot 7-7 ging het gelijk op, maar met een prachtige 142-finish plaatste Van Gerwen een break . Die hield de Nederlander, nummer drie van de wereld, vast tegen Rock, 55ste op de wereldranglijst. Bij het derde matchpoint was het raak voor Mighty Mike . Van Gerwen noteerde een gemiddelde van 107,71. Rock kwam tot 103,93. De finishpercentages waren ook indrukwekkend: vijftig procent (Van Gerwen) om 66,7 procent (Rock). ,,Ik moest heel diep gaan, maar ik heb laten zien dat ik tegen hem ben opgewassen", zei Van Gerwen bij Viaplay na de spetterende clash in Wolverhampton. ,,Ik voelde me goed en hield mijn concentratie goed vast. De kansen komen vanzelf, dat was ook zo. Het was echt een fantastische wedstrijd. Vanaf hier kun je verder bouwen. Ik voel me lekker. Hier doe je het voor. Op het podium schitteren.”

Wattimena onderuit

Jermaine Wattimena, de nummer 38 van de wereld, was in Wolverhampton niet opgewassen tegen de Engelsman Nathan Aspinall, twaalfde op de wereldranglijst: 6-10. Wattimena zag Aspinall furieus van start gaan. Al snel keek de Nederlander tegen een ruime achterstand aan: 1-5. Maar The Machine Gun rechtte de rug tegen The Asp en pakte drie legs op rij om weer de aansluiting te vinden. Vervolgens was het Aspinall die met drie opeenvolgende legs aan de haal ging. Via dubbel zestien haalde de Engelsman even later de zege binnen.



,,Respect naar Nathan Aspinall”, zei Wattimena na de partij bij Viaplay. ,,De eerste vijf, zes legs waren echt heel goed. Ik heb best een goede wedstrijd neergezet", aldus Wattimena, die tot een gemiddelde kwam van 94,55, tegenover 97,49 van Aspinall. ,,De kleine kansen die ik miste, gingen bij hem wel er in. Die raakt hij. Hij speelde gewoon goed.” De finishpercentages waren 33,3 procent (Wattimena) en 47,6 procent (Aspinall).



Raymond van Barneveld verzekerde zich gisteren van een plaats bij de laatste acht. Toen gingen Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode onderuit.