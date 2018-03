Ferdinand en Lineker genieten van Messi, Arsenal-Dutchies vieren feest

Alex in Istanbul voor beladen derby

De Braziliaan Alexsandro de Souza, beter bekend als Alex, was van 2004 tot 2012 de spelmaker van Fenerbahçe. Nog altijd is hij razend populair bij de supporters van de Turkse topclub. Buiten het Şükrü Saracoğlu-stadion staat zelfs een standbeeld van hem. Alex is voor de derby tussen Fenerbahçe en Galatasaray van komende zaterdag (17.00 uur) even terug in Istanbul en keek even hoe het met zijn standbeeld ging.