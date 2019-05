Ferrer stelt afscheid nog even uit

In de tweede ronde treedt Ferrer aan tegen de Duitser Alexander Zverev, van wie hij eerder dit jaar op het masterstoernooi van Miami nog wist te winnen.



Ferrer is afgezakt naar plek 144 op de wereldranglijst. Hij won in zijn loopbaan 27 ATP-titels. Zijn laatste toernooizege dateert van 2017, toen hij zegevierde in de Zweedse stad Bastad. In 2012 won hij het masterstoernooi van Parijs en een jaar later was hij in dezelfde stad finalist op Roland Garros.