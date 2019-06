FIFA-baas Infantino op bezoek bij Franse president

Ook Martic weet opmars van tiener Vondroušová niet te stuiten

21:36 Markéta Vondroušová heeft de halve finales bereikt van Roland Garros. De ongeplaatste Tsjechische, 19 jaar oud pas, was in twee sets te sterk voor de Kroatische Petra Martic, die in Parijs als 31ste was geplaatst: 7-6 (1), 7-5.