Fijn die twee banen met uitschuifbaar dak, maar het gros van de spelers op Wimbledon heeft daar niets aan

Wonderkind Bernal inspireert met comeback in Tour: ‘Egan laat zien dat er meer is dan winnen alleen’

Opnieuw winnen, het lijkt onmogelijk maar met zijn comeback in de Tour de France tekent Egan Bernal (26) voor zijn zoveelste wonder. ,,In het wielrennen gaat het vaak over winnen, maar Egan laat zien dat er meer is.”