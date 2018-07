Finishfoto biedt geen soelaas op Alpe D’Huez in ED Lezerstour

In de ED Lezerstour was er niet één maar twee ritwinnaars. Ook na een finishfoto was er geen verschil tussen Jos de Prooster uit Valkenswaard en Agnes Rutten uit Eindhoven, beiden scoorden 415 punten. Zij hadden twee punten voorsprong op Eindhovenaar Rob Uijtjens.

De twee dagwinnaars hadden niet dezelfde twintig wielrenners geselecteerd. De Proost had Guillaume Martin (11), Alejandro Valverde (7), Dylan Groenewegen (0) en Adam Yates (0) in zijn team zitten, terwijl Rutten koos voor Julian Alaphilippe (10), Bob Jungels (8), Rafal Majka (0) en Mikel Nieve (0), maar dat leverde geen verschil op.

De Proost was blij met zijn dagzege. ,,Het is een leuk spel en mooi om een keer dagwinnaar te worden. Ik heb gekozen om meer klimmers in te zetten. Het blijft een gok, maar dat heeft goed uitgepakt. Ik denk dat klimmers meer punten pakken dan sprinters, omdat sprinters eerder uitvallen.” Die tactiek pakte in de rit na Alpe D’Huez goed uit. Het was genoeg voor de dagzege en in de bergetappe vielen sprinters als Groenewegen, Fernando Gaviria en André Greipel uit. Nadat een dag eerder al Marcel Kittel en Mark Cavendish te laat binnenkwamen.