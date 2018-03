Fitte Herlings eerste uitdager van KTM-stalgenoot Cairoli

Herlings lijkt op voorhand de belangrijkste uitdager van titelverdediger Antonio Cairoli. Een handbreuk, opgelopen bij een voorbereidingswedstrijd in Italië, maakte in 2017 een martelgang van zijn debuut in de koningsklasse in Qatar. Ook de daaropvolgende Grands Prix was Herlings verre van fit. Hij kon niet meer doen dan de schade beperken. Tegen de tijd dat de Brabander pijnvrij aan de start stond, was de kloof met Cairoli schier onoverbrugbaar. Vooral ook omdat de Italiaan in de jacht op zijn 9e wereldtitel geen tekenen van zwakte vertonen.

Sterkste

Herlings toonde zich wel de sterkste in de tweede seizoenshelft met 5 zeges in de laatste 6 GP’s. In de WK-stand bracht hij de achterstand op Cairoli terug van maximaal 99 punten tot 50. De strijd om de wereldtitel motorcross in de koningsklasse belooft een stuk spannender te worden dan de vorige editie. Met overwinningen in verschillende voorbereidingswedstrijden hebben Cairoli en Herlings beiden aangetoond al vroeg in vorm te zijn.

Tot een serieus duel tussen de twee KTM-kopstukken is het nog niet gekomen. De enige keer dat beiden achter hetzelfde starthek stonden opgesteld, lag Herlings al bij de eerste bocht uit de wedstrijd. Na zijn val Riola Sardo werd hij door een achteropkomende collega aangereden, maar de Nederlandse troef in de MXGP-klasse kwam er met schaafwonden vanaf.

Volledig scherm Brian Bogers kan er zondag in Argentinië niet bij zijn. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Blessures