Fliere Fluiter, rijzende ster in de springsport, is allesbehalve een lapzwans

NK springenHet podium van het NK springen in Deurne was één debutantenbal. Nooit eerder haalden Willem Greve (goud), Bart Bles (zilver) en Sanne Thijssen (brons) de top drie van het NK bij de senioren. De naam van Jack Ansems had niet misstaan in dat rijtje.

Bij het verlaten van de piste krijgt Fliere Fluiter een snoepje van de hoogzwangere Patty, de partner van Jack Ansems. Een traktatie voor de ruiter zit er niet in. Door twee springfouten heeft Ansems zojuist dé kans van zijn leven op het Nederlands kampioenschap zien verdampen. Een titel zou een regelrechte sensatie zijn. Door de tweede balk, ‘een pechfout’, tuimelde hij zelfs van het podium: vijfde.

Quote Als je standaard genoegen neemt met de vijfde plek, kom je er nooit Jack Ansems (35)

,,Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst met haar twee balken heb gehad”, treurt Ansems na. ,,Den Bosch eentje op de eerste dag en in Krakow ook op de eerste dag. Vooraf zou ik tevreden zijn met top 5, zeker in dit deelnemersveld. Maar als je dan zo dichtbij bent, dan wil de sporter in je hogerop. Die mentaliteit moet je ook hebben. Als je standaard genoegen neemt met de vijfde plek, kom je er nooit.”

Vers bloed

Ansems geeft in Deurne zijn sterke indoorseizoen een indrukwekkend vervolg, zo ziet ook bondscoach Jos Lansink. Die had de Brabander na zijn wereldbekerzege in Krakow al aan een startbewijs voor The Dutch Masters - Indoor Brabant geholpen. In Den Bosch volgde de bevestiging met een zesde plaats in het topveld van de Rolex Grand Prix. Lansink is blij met vers bloed in de vaderlandse top. Gevestigde namen als Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Leopold van Asten en Marc Houtzager zetten op het NK niet hun beste paard in.

,,Dat is van te voren met mij overlegd. Het is wel belangrijk dat ze deelnemen, anders zou het NK in waarde dalen. Dat is zeker ook belangrijk voor de mensen hier die zo’n mooi kampioenschap hebben opgezet. Alle lof”, complimenteert Lansink, die zelf negen keer het NK-podium haalde.

Volledig scherm Jack Ansems is in beeld bij bondscoach Jos Lansink voor een landenwedstrijd met het Nederlands team. Daar veranderde de (achteraf teleurstellende) vijfde plaats op het NK niets aan. © René Manders/DCI Media

,,Jack Ansems heeft fantastisch gereden in Den Bosch. En hier ook. Alleen heeft hij het niet af kunnen maken. Dat geldt voor meerdere combinaties. Dit is een nieuw voor hem: eerste staan voor het laatste onderdeel. Misschien dat hij een volgende keer makkelijker naar binnenrijdt. En dan kan er nog altijd een fout gebeuren. Je bent ook afhankelijk van je paard”, weet Lansink.

Landenwedstrijd

De bondscoach wil Ansems binnenkort laten debuteren in een landenwedstrijd. Waarschijnlijk in Rome of Sankt Gallen, mede afhankelijk van de gezinsuitbreiding in huize Ansems. De geboren Delftenaar is na omzwervingen langs Rucphen en Poppel met Stal Tandhof gevestigd in Sint-Oedenrode. Met Fliere Fluiter klopt hij aan bij de nationale springtop.

Quote De eerste dubbel had ik misschien iets anders in moeten rijden, maar die tweede was gewoon echt een pechfout Jack Ansems

De twaalfjarige schimmel doet volgens Ansems haar naam geen eer aan. Ze is zeker geen lanterfanter, lapzwans of luiaard. Fliere Fluiter is bereid te werken voor de kost, net als de berijder. Die zit kort na de wedstrijd weer een leermodus. ,,Ik heb het een paar keer teruggekeken op de video. De eerste dubbel had ik misschien iets anders in moeten rijden, maar die tweede was gewoon echt een pechfout. Tja, je maakt een beslissing, dat gaat zo snel. Het is gewoon echt jammer.”

Waar concurrenten meerdere toppaarden onder zich hebben, is Ansems voor een internationale doorbraak helemaal afhankelijk van Fliere Fluiter. ,,Het is fijner als je twee of drie toppaarden hebt. Op grote wedstrijden kun je dan wisselen. Maar op kampioenschappen moet je het toch met eentje doen. Ik heb misschien een tweede die er langzaam aan zit te komen. En je weet nooit wat er op je pad komt van andere eigenaren.” Een Nederlands kampioenschap was een aantrekkelijk uithangbord geweest, beseft de aanstaande vader.

Van Asten zakt op slotdag ver weg Buiten Jack Ansems deden de Brabante springruiters niet mee om de prijzen tijdens het NK. Leopold van Asten begon als een van de grote kanshebbers aan de slotdag van het NK springen. De nummer drie uit het klassement moest zijn start een paar tellen uitstellen, omdat VDL Elegant Zero Z eerst nog zijn behoefte moest doen. Daarna ging het al bij de eerste hindernis mis. Later volgden nog twee springfouten, waardoor de Duizelnaar terugzakte naar de achttiende plaats. Daarop trok Van Asten zich terug voor de afsluitende manche. Volledig scherm Harrie Smolders © Anette van de Goor/DCI Media Harrie Smolders trok zich al na de eerste dag terug, een illusie armer. Al wist de springruiter uit Lage Mierde dat hij met de merrie Une de L’Othain niet zijn beste paard van stal had gehaald voor het NK. Met zijn toppaard Monaco pakte hij eerder deze maand nog zilver tijdens de wereldbekerfinale in Leipzig. Moerings: top 10 Bas Moerings kan wel terugkijken op een geslaagd kampioenschap. De Roosendaalse springruiter eindigde met de negenjarige merrie Ipsthar nog in de top tien: tiende. Zijn finest moment van het weekeinde beleefde Boerings op zaterdag. Toen won hij met een ander paard, de zelf gefokte Jesther, de Grote Prijs van de Gemeente Deurne. Een onderdeel dat niet meetelde voor het Nederlands kampioenschap, maar wel een premie van 1500 euro opleverde. Achter Piet Raijmakers jr uit Asten (12de) eindigde Vincent Dings met de ruin Cream Couleur HDH als 13de. De Heezenaar pakte eerder op de zondag het zilver met een ander paard bij de Young Riders, maar voor Dings voelde het meer alsof hij goud verloren had. Volledig scherm Vincent Dings © Anette van de Goor/DCI Media Tom Schellekens (Esbeek) en Jens van Grunsven (Erp) haalden de schifting voor het laatste onderdeel niet. Schellekens zette op de slotdag nog wel een van de snelste tijden neer in de eerste manche, maar onderweg wierp Fiarabo er vijf balken af. Voor Kevin Jochems uit Achtmaal en de donkerbruine merrie Flying Jackie verliep het NK niet naar wens. Zij trokken zich halverwege terug. Jochems werd uiteindelijk geklasseerd als 36ste.