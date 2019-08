Fognini troeft Nadal af in misschien wel mooiste rally van het jaar

Rafael Nadal heeft na een zwakke start de halve finales van het ATP-toernooi in Montreal bereikt. De titelhouder was in de eerste set duidelijk de mindere van de Italiaan Fabio Fognini (2-6). Daarna nam Nadal het initiatief over en liet hij zijn tegenstander kansloos: 6-1 6-2. De mooiste rally van de wedstrijd, en misschien wel van het jaar, vond plaats in de tweede set. Kijk en geniet.