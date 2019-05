Formule 1-legende Niki Lauda (70) overleden

,,In diepe rouw maken wij bekend dat onze geliefde Niki op maandag 20 mei in het bijzijn van zijn familie is ingeslapen. Zijn uitzonderlijke successen als sportman en zakenman zijn en blijven onvergetelijk’’, liet een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Laudamotion namens de familie weten. ,,Zijn onvermoeibare passie voor actie, zijn oprechtheid en moed blijven een rolmodel en een standaard voor ons allemaal. Weg van het publiek was hij een liefhebbende en zorgzame echtgenoot, vader en grootvader. Hij zal enorm worden gemist.’’

Lauda veroverde drie keer de wereldtitel in de Formule 1, in 1975, 1977 en 1984. Sinds zijn ernstige ongeluk op de Nürburgring in 1976 kampte de Oostenrijker met gezondheidsproblemen. Hij moest twee keer een niertransplantatie ondergaan en hij kreeg in augustus vorig jaar een longtransplantatie, nadat hij die zomer een longinfectie had opgelopen. Hij herstelde goed van de ingreep, maar zijn gezondheid was sindsdien broos.

Bijna levend verbrand

Legendarisch werd Lauda door zijn terugkeer in de Formule 1, slechts 42 dagen na het ongeluk waarbij hij bijna levend verbrandde. Bij de Grand Prix op het circuit van Monza zes weken later zat hij weer in zijn Ferrari en reed naar de vierde plaats. Hij miste de wereldtitel op een punt. Een jaar later bezorgde hij de Italiaanse renstal opnieuw de wereldtitel.

Een jaar na zijn derde wereldtitel in 1984, besloot hij te stoppen. Lauda was in 1985 de laatste winnaar op het circuit in Zandvoort, waar volgend jaar voor het eerst na 35 jaar weer een Formule 1-race wordt gehouden.