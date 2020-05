Fotoserie | Mondmaskers op en langs de velden

Promotie Dommelen, ploeg keert na een jaar terug in de derde klasse

16:06 RKVV Dommelen komt volgend seizoen toch in de derde klasse uit. De koploper van de vierde klasse G kreeg van de KNVB bericht dat de club alsnog gepromoveerd is. Dommelen, dat bij de bond een verzoek had ingediend om alsnog te promoveren, speelde na een kampioenschap in 2013 al zes jaar in de derde klasse. In 2019 zakte de ploeg terug.