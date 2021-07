Fotoserie: zo werd Krajicek 25 jaar geleden op Wimbledon ‘King Richard’

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat Richard Krajicek voor het grootste succes uit de Nederlandse tennisgeschiedenis zorgde. Op 7 juli 1996 klopte de Rotterdammer met Tsjechische roots in de finale van Wimbledon de Amerikaan MaliVai Washington in drie sets (6-3, 6-4, 6-3). In elf foto's: zo werd Richard Krajicek ‘King Richard’.

De aanloop

In de eerste drie ronden van Wimbledon 1996 rekende Richard Krajicek gedecideerd af met de Spanjaard Javier Sánchez Vicario, het broertje van Arantxa Sánchez Vicario, de Amerikaan Derrick Rostagno en de Nieuw-Zeelander Brett Steven. Pas in de vierde ronde stuitte Krajicek - ongeplaatst op Wimbledon - op de eerste wereldtopper, de Duitser Michael Stich, maar ‘Kraai’ bleef in drie sets (6-4, 7-6, 6-4) eenvoudig overeind.

Volledig scherm Richard Krajicek ontvangt de felicitaties van Michael Stich. © REUTER

De kwartfinale

De poort naar de finale wed geopend door een sensationele zege op de nummer één van de wereld en de torenhoge favoriet in Londen: Pete King of Swing Sampras. Met een zege in drie sets (7-5, 7-6, 6-4) was Krajicek de enige speler die de zegereeks van de zevenvoudige kampioen van Wimbledon (1993-1995 en 1997-2000) doorbrak.

Volledig scherm Richard Krajicek kreeg Pete Sampras als enige in het Wimbledon-tijdperk van de jaren negentig op de knieën. © Hollandse Hoogte / AFP

Halve finale

Richard Krajicek won de halve finale - ook weer in drie sets (7-5, 6-2, 6-1) - van de Australiër Jason Stoltenberg.

Volledig scherm Richard Krajicek in actie tegen Jason Stoltenberg. © REUTER

Finale

Spectaculair was de finale, zeker voor de neutrale kijker, allerminst. Met Krajiceks vriendin, model Daphne Deckers, op de tribune, werd het tegen MaliVai Washington een wedstrijd zonder spanning. Het hoogtepunt speelde zich vóór de finale af, toen de 23-jarige Melissa Johnson het ‘heilige’ gras kwam oprennen.

Volledig scherm Daphne Deckers op de tribune van Wimbledon bij de finale van Richard Krajicek. © Reuters

Volledig scherm MaliVai Washington en Richard Krajicek zien lachend Melissa Johnson langs rennen voor de finale van Wimbledon. © REUTERS

Volledig scherm Richard Krajicek.

Volledig scherm Richard Krajicek met de trofee. © Leo Vogelzang bv

Geschiedenis

Richard Krajicek werd na Boris ‘Boom, Boom’ Becker in 1985 pas de tweede ongeplaatste deelnemer ooit in de Wimbledon-geschiedenis die The Championships op zijn naam schreef. Op de avond van zijn overwinning maakte Krajicek op het grote Wimbledon-bal een dansje met de Duitse legende Steffi Graf, een dag eerder de winnares bij de vrouwen.



7 juli is voor Krajicek ook om een andere reden een dag om nooit meer te vergeten: precies drie jaar na zijn zege in Londen stapte hij in het huwelijksbootje met Daphne Deckers.

Volledig scherm Steffi Graf en Richard Krajicek. © PA Images via Getty Images

Volledig scherm Richard Krajicek laat trots de trofee zien. © REUTER

Volledig scherm Daphne Deckers kijkt met bewondering naar Richard Krajicek tijdens zijn toespraak op het Championsdinner van Wimbledon. © REUTER