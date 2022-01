Fraaie primeur voor Botic van de Zandschulp op winderige baan in Melbourne

Botic van de Zandschulp heeft zich op overtuigende wijze verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De beste tennisser van Nederland, de nummer 57 van de wereld, was de Duitser Jan-Lennard Struff in drie sets de baas: 6-4 6-3 6-2. Struff (31) staat vijf plekken hoger op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp, de nummer 57 van de wereld, won voor het eerst in zijn loopbaan een partij op de Australian Open. Hij ontdeed zich eenvoudig van de mondiale nummer 52 en gaf zijn goede start aan het seizoen een vervolg.

,,Ik begon wat stroever en de eerste set was de moeilijkste van de drie. Ik had wat moeite om erin te komen, maar dat komt ook omdat hij best wel ‘vol’ speelt en de punten kort probeert te houden. Maar nadat ik de eerste set had gewonnen, liep ik er na één moeilijke servicegame redelijk vlotjes en makkelijk doorheen. Hij hielp me daar af en toe ook wel een beetje bij”, aldus Van de Zandschulp, die zijn opponent behoorlijk wat afzwaaiers zag noteren. ,,Er stond veel wind en het was iets koeler dan in de afgelopen dagen. Daardoor waren het iets andere omstandigheden dan je hier gewend bent. Maar het kan hier ook per uur verschillen.”

In de tweede set kwam Van de Zandschulp beter in de wedstrijd, terwijl Struff steeds meer fouten ging maken. Het werd 4-1 voor de Nederlander, die na winst van de eerste set geen moment meer in de problemen kwam en opvallend eenvoudig wegliep bij de wat gelaten Struff.

Misser

Illustratief voor het duel was misschien wel de wijze waarop Van de Zandschulp in de derde set op een 3-2-voorsprong, met een break, kwam. Na een sterk opgebouwd punt had Struff de bal voor het wegsmashen, maar de wind maakte het hem moeilijk. Van de Zandschulp wist de smash nog terug te halen en plaatste de beslissende break. In de laatste games was het verzet gebroken en Van de Zandschulp maakte het af met een lovegame, na een reeks missers van Struff. De derde set duurde slechts 32 minuten en de hele partij een uur en 49 minuten.

Van de Zandschulp benutte de helft van zijn breakpoints: vijf van de tien. Hij stond de Duitser slechts één break toe en sloeg acht aces.

Memorabele reeks

Voor de 26-jarige Van de Zandschulp was het zijn eerste wedstrijd op een grand slam sinds zijn memorabele reeks op de US Open, in september van vorig jaar. Hij beleefde in New York zijn doorbraak door de kwartfinales te halen.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Richard Gasquet, die zijn landgenoot Ugo Humbert met 3-6 7-6 (4) 7-6 (3) 6-3 versloeg. Gasquet is de nummer 81 van de wereld, Humbert was als 29e geplaatst. Vorig jaar bleef Van de Zandschulp bij zijn debuut nog steken in de openingsronde.

Gisteren bereikte Tallon Griekspoor al de tweede ronde van de Australian Open. Hij liet de Italiaan Fabio Fognini kansloos.

