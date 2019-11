Frankrijk en Servië krijgen wildcard voor volgende editie Davis Cup Finals

Frankrijk werd dit jaar al in de groepsfase uitgeschakeld, uitgerekend door de Serviërs. Later in het toernooi, in de kwartfinales, moest Servië met 2-1 buigen voor Rusland. De Fransen wonnen de Daviscup in 2017 voor het laatst, Servië zegevierde in 2010.



De halvefinalisten van dit jaar plaatsen zich automatisch voor de editie van 2020, evenals de twaalf landen die een kwalificatiewedstrijd in maart van volgend jaar weten te winnen. Ook Nederland moet op 6 en 7 maart 2020 een kwalificatieduel spelen. Achttien landen strijden in poules van drie om de titel.



Bekijk hieronder hoe Nederland werd uitgeschakeld in de Davis Cup Finals.