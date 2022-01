Franse minister van Sport: ‘Novak Djokovic welkom op Roland Garros’

Daviscup-captain Paul Haarhuis zei donderdag dat hij eraan twijfelde of de nummer 1 van de wereld wel in actie zou kunnen komen in Parijs. ,,Als ik zie wat Emmanuel Macron zoal roept in Frankrijk, dan zou het mij niks verbazen als Roland Garros onder dezelfde voorwaarden als de Australian Open gaat plaatsvinden. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen", liet Haarhuis optekenen. De Franse president zei eerder deze week dat hij ongevaccineerden ‘tot het eind’ het leven zuur wil maken.