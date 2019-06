Fransman Mannarino pakt in Rosmalen eerste ATP-titel

Adrian Mannarino heeft het grastoernooi van Rosmalen gewonnen. De Franse nummer 44 van de wereldranglijst versloeg in de finale de Australiër Jordan Thompson met 7-6 (7) en 6-3 en sleepte zo voor het eerst in zijn carrière een ATP-titel in de wacht.

Voor de 30-jarige Mannarino, net als Thompson ongeplaatst, wachtte al lang op zijn eerste titel. Zes keer verloor hij een finale, waarvan twee op gras.



In de eerste set overleefde Mannarino twee setpunten. Zelf benutte hij zijn tweede en in het restant kwam hij nauwelijks nog in de problemen.



Zowel Mannarino als Thompson moesten vanochtend nog de halve finale afmaken. Mannarino, in de eerste ronde te sterk voor Thiemo de Bakker, was gisteren tegen Borna Coric begonnen aan de tiebreak van de derde set toen de regen verder spelen onmogelijk maakte.



Mannarino volgt zijn landgenoot Richard Gasquet op. Ook in 2013, 2015 en 2016 ging de titel naar een Fransman, alle keren naar Nicolas Mahut.

Blessure

Opvallend gegeven is dat Mannarino bij aankomst in Nederland nog geblesseerd was. Dat bekende de Fransman na de finale. ,,Ik heb hier twee dagen niet kunnen lopen en de fysio’s hebben echt geweldig werk verricht”, aldus Mannarino, die last had van een verzwikte enkel.

,,Ik had daarom geen enkele verwachtingen bij aankomst in Rosmalen, ook omdat ik hier in het verleden nooit goed heb gespeeld en een erg zware loting had. Van Fernando Verdasco en David Goffin had ik nog nooit gewonnen.”

Mannarino, de nummer 44 van de wereld, had zijn zes eerdere finales allemaal verloren. ,,Ik ben blij dat mensen daar nu niet meer over kunnen praten. Mijn landgenoot Julien Benneteau staat 0-10 in finales, dus ik ben blij dat ik niet de nieuwe Benneteau ben.”

Voor de finale moest Mannarino eerst nog zijn halve finale tegen Borna Coric afmaken. ,,De partij werd in de tiebreak van de derde set onderbroken”, aldus Mannarino. “Ik heb zo slecht geslapen vannacht, omdat ik alleen maar heb gedacht waar ik mijn eerste service zou slaan. De eerste punten waren meteen zo belangrijk.”